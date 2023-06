Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 25,02 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,02 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 25,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 25,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.406 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,75 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 21,30 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 32,73 EUR.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,83 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.225,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.720,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

