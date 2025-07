Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Mittwochvormittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 42,38 EUR zu.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 42,38 EUR. Bei 42,49 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.208 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 4,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 07.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Fresenius SE-Aktie.

