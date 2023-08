Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 29,44 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 29,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 29,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,71 EUR. Bisher wurden heute 112.048 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2023 bei 30,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 33,12 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,46 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 02.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.359,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Fresenius SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

