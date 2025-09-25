Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 47,03 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 47,03 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 47,03 EUR. Bei 46,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221.003 Fresenius SE-Aktien.

Bei 48,07 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 2,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 48,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 50,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 5,58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Fresenius SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,36 EUR je Aktie belaufen.

