Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Montagmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 24,36 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 24,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 24,29 EUR. Bei 24,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 255.701 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 28,16 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,06 EUR. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Abschläge von 9,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,18 EUR.

Am 02.08.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.359,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

