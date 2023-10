Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 24,24 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 24,24 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 528.933 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 22,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,06 EUR am 29.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 35,18 EUR angegeben.

Am 02.08.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.359,00 EUR – ein Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

