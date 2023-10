Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Fresenius SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 24,64 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 24,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,61 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 21.836 Aktien.

Am 20.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2022 bei 22,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 35,18 EUR angegeben.

Fresenius SE veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10.359,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 10.018,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren bedeutet

XETRA-Handel LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste