Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag tiefer

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 26,25 EUR ab. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 26,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 470.234 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 38,11 EUR. Gewinne von 31,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (19,69 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 33,32 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 32,41 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 30.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 10.459,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.324,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,14 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

