Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 26,11 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 26,11 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,94 EUR ab. Bei 26,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 628.997 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 19,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 10,80 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,80 EUR.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR im Vergleich zu 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer