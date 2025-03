Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 39,22 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 39,22 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 39,12 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 160.429 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2024 bei 24,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 37,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,999 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,86 EUR an.

Fresenius SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,35 EUR fest.

