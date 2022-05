Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 31.05.2022 16:22:00 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 31,97 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 31,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 654.873 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,83 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,69 EUR am 07.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 19,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,09 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.720,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.984,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Fresenius SE am 02.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius