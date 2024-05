Fresenius SE im Blick

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Nachmittag

31.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 29,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 29,18 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,22 EUR zu. Bei 29,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 272.862 Aktien. Am 21.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 6,99 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 21,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,574 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,46 EUR an. Am 08.05.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,62 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR umsetzen können. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je Fresenius SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie Kaum Veränderungen: So steht der DAX am Donnerstagmittag Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge FMC-Aktie kurz belastet von Forschungserfolg im Kampf gegen Diabetes

Bildquellen: Fresenius