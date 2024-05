Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 28,95 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 28,95 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,95 EUR. Bei 29,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.854 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Gewinne von 7,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,34 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,574 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 36,46 EUR.

Fresenius SE gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 44,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

