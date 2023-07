Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 28,61 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 28,61 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 326.974 Fresenius SE-Aktien.

Am 27.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 4,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 32,76 EUR.

Am 09.05.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,20 Prozent auf 10.225,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.720,00 EUR erwirtschaftet worden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,67 EUR fest.

