Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 28,95 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,95 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 44.189 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2023 markierte das Papier bei 29,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2022 auf bis zu 19,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,76 EUR an.

Am 09.05.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent auf 10.225,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.720,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.08.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

