Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Mittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 24,42 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 24,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 24,53 EUR. Bei 24,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 632.301 Fresenius SE-Aktien.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 27,85 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,48 EUR am 04.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 35,18 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,80 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.359,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

