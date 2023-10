Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagnachmittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 24,16 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 24,16 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,10 EUR ein. Bei 24,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.065.247 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 22,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 6,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,18 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.359,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,69 EUR im Jahr 2023 aus.

