Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 24,48 EUR nach oben.

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 24,48 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,38 EUR. Bisher wurden heute 35.090 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 8,17 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,18 EUR aus.

Am 02.08.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,80 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.359,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR in den Büchern standen.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

