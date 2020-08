Fresenius Helios kauft drei Krankenhäuser in NRW

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius Helios erwirbt drei Krankenhäuser und vier angeschlossene Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in Duisburg und Krefeld. Die Einrichtungen des Malteser-Ordens verfügen über insgesamt 870 Betten und erzielten 2019 einen Umsatz von rund 160 Millionen Euro, wie die Fresenius SE mitteilte. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandeln an den beiden Standorten jährlich circa 35.000 Patienten. Die Schwerpunkte der zwei Malteser-Klinikiken in Duisburg liegen in den Bereichen der Allgemeinen Chirurgie, Inneren Medizin, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Geriatrie sowie der Hämato-Onkologie.

Im Malteser-Krankenhaus Krefeld wird ein medizinisches Leistungsportfolio mit Fokus in den Bereichen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Allgemeine Chirurgie und Innere Medizin angeboten.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Zukauf soll ab dem Jahr 2021 positiv zum Konzernergebnis beitragen.

August 20, 2020 05:00 ET (09:00 GMT)

