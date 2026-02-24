DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -0,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.119 +1,3%Euro1,1806 +0,3%Öl71,27 +0,1%Gold5.189 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat! Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Helios schließt 2025 erfolgreich ab

25.02.26 08:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,35 EUR -2,01 EUR -3,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Britta Becks

DOW JONES--Die Fresenius-Kliniksparte Helios hat sich im vierten Quartal 2025 gut entwickelt. Dank eines traditionell starken Schlussquartals in Spanien sowie einer guten Entwicklung der Patientenzahlen und positiver Preisentwicklung in Deutschland wuchs Helios aus eigener Kraft um 8 Prozent. Dabei kam Helios Spanien auf 11 Prozent organisches Wachstum und Helios Deutschland auf 6 Prozent. Mit 3,546 Milliarden Euro lag der Umsatz der gesamten Kliniksparte um 8 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Wer­bung

Das EBIT vor Sondereinflüssen kletterte währungsbereinigt um 22 Prozent auf 416 Millionen Euro. Die entsprechende Marge von Fresenius Helios verbesserte sich um 130 Basispunkte auf 11,7 Prozent. Helios Deutschland steigerte das EBIT um 52 Prozent auf 194 Millionen Euro und profitierte dabei nicht zuletzt von den für das vierte Quartal in Aussicht gestellten umfangreichen Beiträgen aus dem Performance-Programm, das der DAX-Konzern für seine Kliniksparte auf den Weg gebracht hatte, um den Wegfall der Energiekostenhilfen in Deutschland zu kompensieren. Im Gesamtjahr 2025 wurde das ausgegebene Einsparziel von rund 100 Millionen Euro erreicht. Die Marge von Helios Deutschland verbesserte sich im Schlussquartal auf 9,4 von 6,6 Prozent. Das EBIT von Helios Spanien stieg um 6 Prozent auf 224 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr 2025 wuchs Helios organisch um 7 Prozent und wies eine EBIT-Marge von 9,8 Prozent aus. Für das vergangene Jahr hatte sich Fresenius Helios ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge von etwa 10 Prozent vorgenommen. Im laufenden Jahr peilt Fresenius für die Kliniksparte ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge von 10,0 bis 10,5 Prozent an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
02.02.2026Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
02.02.2026Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen