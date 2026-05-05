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Fresenius Helios steigert Profitabilität im 1. Quartal

06.05.26 07:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
41,45 EUR 1,76 EUR 4,43%
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DOW JONES--Die Fresenius-Kliniksparte Helios hat einen erfolgreichen Jahresstart hingelegt. Organisch wuchs Fresenius Helios im ersten Quartal 2026 um 4 Prozent und setzte mit rund 3,5 Milliarden Euro 3 Prozent mehr um als vor einem Jahr. Dabei profitierte die Krankenhaustochter des Bad Homburger DAX-Konzerns nicht zuletzt von höheren Behandlungszahlen in Deutschland und Spanien. Das EBIT stieg, getrieben von Effizienzsteigerungen sowie positiven Effekten des Rechnungszuschlags für gesetzlich Versicherte in Deutschland, überproportional um 10 Prozent auf 368 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 10,5 von 9,8 Prozent im Vorjahr und lag damit am oberen Ende der für das Gesamtjahr 2026 in Aussicht gestellten 10 bis 10,5 Prozent. Beim organischen Umsatzwachstum peilt Fresenius für seine Kliniksparte in diesem Jahr unverändert einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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30.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
23.04.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
23.04.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
23.04.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
22.04.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.02.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

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