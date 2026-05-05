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Fresenius legt zum Jahresauftakt weiter zu - Ausblick bestätigt

06.05.26 06:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
34,65 EUR -0,05 EUR -0,14%
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
39,63 EUR -0,06 EUR -0,15%
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BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius (Fresenius SECo) ist mit weiteren Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn in das neue Jahr gestartet. Konzernchef Michael Sen bestätigte deshalb die Ziele für 2026. Der Erlös sei in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 5,74 Milliarden Euro gestiegen, organisch habe das Plus bei fünf Prozent gelegen, teilte das im DAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Bad Homburg mit.

Bei der Tochter Kabi liefen insbesondere die Medizintechnik und das Biopharma-Geschäft gut. Die Krankenhausgesellschaft Helios profitierte unter anderem von positiven Effekten aus dem Rechnungszuschlag für gesetzlich Versicherte.

Auch zahlten sich Produktivitätssteigerungen aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um vier Prozent auf 678 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg von zuvor 11,6 auf 11,8 Prozent. Das bereinigte Konzernergebnis erhöhte sich um elf Prozent auf 460 Millionen Euro - herausgerechnet ist hier die Beteiligung am Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) DE0005785802.

Analysten hatten hier weniger erwartet, beim Umsatz und operativem Gewinn verfehlte Fresenius aber die Prognosen der Experten./tav/zb

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
30.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
23.04.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
23.04.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
23.04.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
22.04.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.02.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

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