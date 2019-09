Fresenius Medical Care baut neues Labor in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius Medical Care baut seine Aktivitäten in Nordamerika aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die US-Tochter Spectra Laboratories am Donnerstag in Southaven, Mississippi, den Grundstein für ein 18.500 Quadratmeter großes Labor gelegt. In den kommenden drei Jahren sollen dort mehr als 300 Arbeitsplätze entstehen.

Spectra bietet Labordienstleistungen für die Nierenheilkunde an. Im neuen Labor sollen laut Mitteilung umfassende Tests und Analysen für eine optimale Behandlung der Patienten durchgeführt werden.

