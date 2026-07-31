DAX 26.001 +1,5%ESt50 6.427 +1,1%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,17 -1,2%Nas 25.941 +2,2%Bitcoin 55.463 +0,9%Euro 1,1510 -0,3%Öl 83,8 -7,1%Gold 4.039 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Fresenius Medical Care beruft neue Vorständin für Care Delivery

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
44.40 EUR 0.04 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Fresenius Medical Care besetzt die Leitung des Segments Care Delivery neu. Wie der Dialysedienstleister mitteilte, hat er mit Wirkung zum 1. August Cassie McLean in den Vorstand berufen. Sie wird Care Delivery als CEO leiten und folgt auf Craig Cordola, der diese Position bislang innehatte.

Werbung

McLean ist vor einem Jahr als Leiterin von Fresenius Kidney Care zum Konzern gestoßen. Sie übernimmt nach Konzernangaben nun die direkte Verantwortung für das weltweite Klinikgeschäft, einschließlich Fresenius Kidney Care in den USA und Care Delivery International. Die Position sei neu ausgerichtet worden, um eine unmittelbarere Verantwortung für die operative Umsetzung und die Geschäftsentwicklung zu schaffen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 13:29 ET (17:29 GMT)

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

Werbung

Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.