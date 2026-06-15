DAX24.831 -0,3%Est506.264 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3900 +1,7%Nas26.376 -1,2%Bitcoin56.385 -0,2%Euro1,1605 ±-0,0%Öl78,32 -1,3%Gold4.327 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 BMW 519000 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX startet mit Verlusten -- Asiens Börsen uneinheitlich -- BMW kappt Prognose kräftig - VW, Softbank im Fokus
Top News
Buy für BMW-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse Buy für BMW-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Aktie im Fokus: SpaceX-Optionen debütieren - Stratege warnt vor teuren Wetten Aktie im Fokus: SpaceX-Optionen debütieren - Stratege warnt vor teuren Wetten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care - Das Bild hellt sich auf!

17.06.26 08:50 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,75 EUR -0,15 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

Das Bild hellt sich auf!

Die FMC-Aktie zeigt im Wochenchart ein sehr spannendes, technisches Setup. Nach einer schwierigen Marktphase bildete der Titel zuletzt mehrere Wochenkerzen mit markanten Lunten aus. Darüber hinaus lagen zuletzt einige „inside weeks“ vor, d. h. die Hoch-Tief-Spanne verblieb vier Wochen in Folge innerhalb der Leitplanken von Anfang Mai. Die beschriebenen Innenstäbe wurden jetzt nach oben aufgelöst, wodurch der laufende Gezeitenwandel dokumentiert wird. Charttechnisch tragen die Rückeroberung der 200 Wochen Linie (akt. bei 39,49 EUR) sowie der Bruch des Abwärtstrends seit Mai 2025 (akt. bei 39,58 EUR) zur Verbesserung der Ausgangslage bei. Dem beschriebenen Ausbruch verleiht das jüngste Aufwärtsgap (39,75 EUR zu 40,20 EUR) zusätzlichen Nachdruck. In die Erholungskerbe schlägt auch der trendfolgende MACD, der gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Während die FMC-Aktie im bisherigen Jahresverlauf nahezu „flat“ notiert, ergibt sich nun eine konkrete charttechnische Verbesserung. Die Hochpunkte zwischen 48 EUR und 50 EUR markieren dabei nennenswerte Erholungsziele. Im Zusammenspiel mit einer engmaschigen Absicherung auf Basis der o. g. langfristigen Glättung ist zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet.

Fresenius Medical Care (Weekly)

Chart Fresenius Medical Care
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fresenius Medical Care

Chart Fresenius Medical Care
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
09.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
01.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
07.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
01.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen