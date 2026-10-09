Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Bewertung im Fokus

09.10.26 13:13 Uhr

Deutsche Bank AG hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit dem etwas überraschenden Führungswechsel gehe eine starke und respektierte Managerin von Bord, die den Dialysekonzern durch sehr schwierige Zeiten geführt habe, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der Analyse

Um 12:57 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 37,62 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 6,33 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 190.463 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 4,0 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET





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