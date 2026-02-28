DAX24.870 -1,6%Est506.029 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +4,2%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.413 +1,0%Euro1,1707 -0,6%Öl78,51 +8,3%Gold5.386 +2,0%
Analyse im Blick

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

02.03.26 11:10 Uhr
Die Wahrheit über Fresenius Medical Care (FMC) St: Deutsche Bank AG bewertet die Aktie mit Hold | finanzen.net

Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39,79 EUR 0,17 EUR 0,43%
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 werde für den Dialysespezialisten ein Übergangsjahr ohne Wachstum bei sinkenden Gewinnen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:54 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,58 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 6,11 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 220.861 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 2,9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

