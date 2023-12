Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Insider passt Depot an

Depotänderung

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Zu Insidertrades kam es am 12.12.2023 bei Fresenius Medical Care (FMC) St. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 15.12.2023 ein. Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna, Vorstand bei Fresenius Medical Care (FMC) St, fügte am 12.12.2023 125 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 38,59 EUR aufgerufen. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 0,80 Prozent auf 38,05 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 2,20 Prozent auf 38,00 EUR. Letztlich wurden via FSE 160 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) St sind unterdessen 11,43 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 293.412.992 Papiere.

Davor tätigte Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna am 12.12.2023 ein Eigengeschäft. Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna fügte 96 Anteile zu jeweils 38,47 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net