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Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Underweight-Bewertung bekannt

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Underweight-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.30 EUR 1.00 EUR 2.48 %
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyseanbieters habe die durchschnittliche Markterwartung übertroffen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Da aber die Absatzvolumina in die falsche Richtung zeigten, die Gewinne in den kommenden drei Quartalen sinken dürften und die Einnahmen aus DaVita Care wegfielen, sehe er das Chance/Risiko-Verhältnis als negativ an.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Um 13:03 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 41,32 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 21,83 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 313.694 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 5,4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
13:16 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:16 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
10:11 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
09:46 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.

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