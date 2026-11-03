Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Underweight-Bewertung bekannt
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyseanbieters habe die durchschnittliche Markterwartung übertroffen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Da aber die Absatzvolumina in die falsche Richtung zeigten, die Gewinne in den kommenden drei Quartalen sinken dürften und die Einnahmen aus DaVita Care wegfielen, sehe er das Chance/Risiko-Verhältnis als negativ an.
Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Um 13:03 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 41,32 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 21,83 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 313.694 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 5,4 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Fresenius Medical Care