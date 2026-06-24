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Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight

25.06.26 15:43 Uhr
Underweight-Urteil mit Folgen? JP Morgan Chase & Co. beurteilt die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie neu | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,80 EUR -1,36 EUR -3,23%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf ?Underweight? mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Ein Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen in den USA sei enttäuschend, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt sei besorgt, dass eine Erhöhung um 1,1 Prozent nicht ausreicht, um den Kostenanstieg abzudecken. Unter anderem aufgrund der Mitbündelung von Phosphatbindern werde es am Ende aber auf eine höhere Anhebung herauslaufen. Die negative Börsenreaktion hält er daher für übertrieben - die Gewinnerwartungen an das kommende Jahr seien aber weiterhin zu hoch.

Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 15:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 40,91 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 8,58 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 846.072 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,4 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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