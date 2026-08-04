Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight

Bewertung im Fokus

05.08.26 13:34 Uhr

JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington hat eine gründliche Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 37,40 auf 32,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Dialysekonzern stehe mit Blick auf 2027 vor einer "Mauer aus Sorgen", schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Behandlungszahlen schwächelten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 13:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 41,91 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 22,93 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 471.012 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 6,9 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST



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