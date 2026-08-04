Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight
JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington hat eine gründliche Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durchgeführt.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 37,40 auf 32,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Dialysekonzern stehe mit Blick auf 2027 vor einer "Mauer aus Sorgen", schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Behandlungszahlen schwächelten.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 13:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 41,91 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 22,93 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 471.012 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 6,9 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News
Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:31
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.