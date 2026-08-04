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Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight

JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington hat eine gründliche Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.84 EUR 0.46 EUR 1.11 %
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 37,40 auf 32,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Dialysekonzern stehe mit Blick auf 2027 vor einer "Mauer aus Sorgen", schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Behandlungszahlen schwächelten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 13:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 41,91 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 22,93 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 471.012 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 6,9 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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DatumRatingAnalyst
13:31 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:36 Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:21 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
04.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.