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Fresenius SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
44.94 EUR 0.83 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Fresenius SE veröffentlicht.

3 Experten raten die Fresenius SE-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 56,50 EUR beziffert, während der aktuelle Fresenius SE-Kurs an der Börse XETRA bei 44,75 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG56,00 EUR25,1417.09.2026
Barclays Capital57,50 EUR28,4916.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--09.09.2026
UBS AG56,00 EUR25,1408.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.09.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
09.09.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
14.08.26 Fresenius SECo Kaufen DZ BANK

Information

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