Fresenius SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

30.09.26 18:00 Uhr

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 56,50 EUR beziffert, während der aktuelle Fresenius SE-Kurs an der Börse XETRA bei 44,75 EUR liegt.

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Fresenius SE veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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