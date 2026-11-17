Fresenius SE-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen
Fresenius SE-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Sven Kürten einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Werte in diesem Artikel
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal von 58 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Partnerschaft mit WuXi erweitere das Portfolio von Nachahmerprodukten der Biopharmazie und eröffne damit zusätzliches Wachstum in der Zeit nach 2030, schrieb Sven Kürten am Dienstag. Der neue faire Wert berücksichtige zudem die reduzierte Beteiligung am Dialyseanbieter FMC.
Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 12:06 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 54,13 EUR nach oben. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.325 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 10,5 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 10:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com