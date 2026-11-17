Aktuelle Analyse

Fresenius SE-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Sven Kürten einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal von 58 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Partnerschaft mit WuXi erweitere das Portfolio von Nachahmerprodukten der Biopharmazie und eröffne damit zusätzliches Wachstum in der Zeit nach 2030, schrieb Sven Kürten am Dienstag. Der neue faire Wert berücksichtige zudem die reduzierte Beteiligung am Dialyseanbieter FMC.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:06 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 54,13 EUR nach oben. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.325 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 10,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 10:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.