Fresenius SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Fresenius SE-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. In einem Gespräch mit Managern des Unternehmens habe ein optimistischer Ton geherrscht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Medizinkonzern dürfte sich qualitativ zu den Margen des Klinikbetreibers Helios äußern und eine Investorenveranstaltung der Sparte klinische Ernährung im zweiten Halbjahr ankündigen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 12:27 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 43,30 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 30,72 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 209.853 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 9,1 Prozent nach.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Fresenius
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:41
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.