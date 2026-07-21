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Papier unter der Lupe

Fresenius SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Fresenius SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Fresenius SE-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
43.85 EUR -0.16 EUR -0.36 %
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. In einem Gespräch mit Managern des Unternehmens habe ein optimistischer Ton geherrscht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Medizinkonzern dürfte sich qualitativ zu den Margen des Klinikbetreibers Helios äußern und eine Investorenveranstaltung der Sparte klinische Ernährung im zweiten Halbjahr ankündigen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:27 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 43,30 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 30,72 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 209.853 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 9,1 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

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DatumRatingAnalyst
12:41 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.