Aktie unter die Lupe

UBS AG hat die Fresenius SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger seien das "solideste Haus in einer schwierigen Straße", schrieb Graham Doyle am Donnerstagabend im Nachgang ermutigender Quartalszahlen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:17 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,04 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 31,58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 290.531 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 16,2 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.