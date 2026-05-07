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Aktie unter die Lupe

Fresenius SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

08.05.26 13:34 Uhr
Buy-Urteil mit Folgen? UBS AG beurteilt die Fresenius SE-Aktie neu | finanzen.net

UBS AG hat die Fresenius SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
41,00 EUR 0,12 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger seien das "solideste Haus in einer schwierigen Straße", schrieb Graham Doyle am Donnerstagabend im Nachgang ermutigender Quartalszahlen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:17 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,04 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 31,58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 290.531 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 16,2 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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07.05.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
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23.04.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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