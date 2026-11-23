Einstufung im Blick

UBS AG-Analyst Graham Doyle hat sich intensiv mit dem Fresenius SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 56 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die ersten Versuche des Medizinkonzerns im Bereich Biosimilare teuer gewesen seien und wenig Ergebnisse gebracht hätten, habe sich dieser Bereich unter dem neuen Chef Michael Sen deutlich gewandelt, schrieb Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Daher sei er nun kurz- wie längerfristig optimistischer als bisher.

Aktienauswertung: Die Fresenius SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 11:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 51,89 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 25,26 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 80.820 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 5,9 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 01:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.