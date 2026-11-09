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Fresenius SE-Analyse im Blick

Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs das Fresenius SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
52.89 EUR 1.05 EUR 2.03 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Quartalszahlen und einer weiter aufgehellten Gewinnprognose von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber habe erneut positiv überrascht, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Alle Geschäftsbereiche entwickelten sich weiterhin gut, und er sei besonders erfreut über die strategischen Maßnahmen, die im Bereich der Biosimilars ergriffen worden seien.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 13:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 52,84 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,77 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 300.372 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,9 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

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Datum Rating Analyst
13:16 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

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