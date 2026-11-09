Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs das Fresenius SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Quartalszahlen und einer weiter aufgehellten Gewinnprognose von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber habe erneut positiv überrascht, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Alle Geschäftsbereiche entwickelten sich weiterhin gut, und er sei besonders erfreut über die strategischen Maßnahmen, die im Bereich der Biosimilars ergriffen worden seien.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie legte um 13:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 52,84 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,77 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 300.372 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,9 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Fresenius