Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Aktieneinstufung

05.11.26 13:22 Uhr

Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat sich intensiv mit dem Fresenius SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegenden Resultate seien stark ausgefallen, die Markterwartungen dürften nun steigen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:06 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 51,49 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 8,76 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 258.932 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 5,1 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.