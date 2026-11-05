DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.460 -0,3%Euro 1,1244 +0,1%Öl 95,1 +0,5%Gold 4.120 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Fresenius SE legte Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
51.21 EUR 0.09 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen

Fresenius SE hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 5,80 Milliarden EUR gegenüber 5,49 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,780 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5,79 Milliarden EUR gesehen.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Fresenius Aktie News

Werbung

Fresenius Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
02.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.