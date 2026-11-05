Fresenius SE legte Quartalsergebnis vor

05.11.26 06:35 Uhr

Fresenius SE hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 5,80 Milliarden EUR gegenüber 5,49 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,780 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5,79 Milliarden EUR gesehen.

Redaktion Finanzen.net