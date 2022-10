Fresenius soll konsequent auf Rentabilität getrimmt werden

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Fresenius-Chef Michael Sen hat seine Entschlossenheit bekräftigt, den Gesundheitskonzern wieder auf Kurs zu bringen und das DAX-Unternehmen dabei konsequent auf Rentabilität zu trimmen. Wie der seit Anfang Oktober amtierende Konzernchef in einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte, kommt im Zuge dessen das komplette Portfolio auf den Prüfstand. "Wir überprüfen jedes Geschäft von Grund auf von oben nach unten", kündigte Sen an und versprach, dabei ohne Abstriche bei der Sorgfalt aufs Tempo zu drücken.

Neben einem entschlossenen und zügigen Vorgehen bei der Neuausrichtung des Bad Homburger Konzerns hob Sen die Notwendigkeit einer konsequenten Orientierung auf Rentabilität hervor. Ein "Reset" sei auch mit Blick auf die operative Performance unumgänglich, so Sen. Um in dem herausfordernden volatilen Umfeld bestehen zu können, müsse zudem an der Kostenschraube gedreht werden.

Dabei wird der Fokus nach den Worten Sens auf Maßnahmen liegen, die der Konzern selbst in der Hand hat. Da Fresenius nur begrenzte Ressourcen habe, werde man sorgfältig und strategisch vorgehen und Prioritäten setzen. Und zwar genau in dieser Reihenfolge, so Sen: Erst werde eine Strategie entworfen, dann würden Prioritäten gesetzt. Als Ergebnis werde der Konzern zu neuer Stärke geführt.

