Fresenius trotz Umsatzrückgang mit mehr Gewinn - Optimistischer für Sparte

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der starke Euro nagt weiterhin am Wachstum des Medizinkonzerns Fresenius SE (Fresenius SECo). Im zweiten Quartal verbuchte der Konzern wie schon zum Jahresauftakt durch die ungünstige Umrechnung in die Heimatwährung weniger Umsatz. Die Erlöse gingen um 2 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro zurück, wie Fresenius am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Negative Wechselkurseffekte herausgerechnet, ergab sich jedoch ein Zuwachs von 5 Prozent.

Unter dem Strich profitierte der Dax-Konzern jedoch von einem Sondereffekt, weil die Tochter Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) ihren Anteil am Ärztenetzwerk US-Ärztenetzwerk Sound Inpatient Physicians versilbert hatte. Der Gewinn stieg um 45 Prozent auf 652 Millionen Euro. Das für die Konzernprognose maßgebliche Ergebnis erhöhte sich hingegen um 3 Prozent auf 472 Millionen Euro. Seine Ziele für 2018 bestätigte Fresenius, ist inzwischen aber optimistischer für die auf Flüssigmedizin spezialisierte Tochter Kabi und hob den Ausblick für das operative Ergebnis in der Sparte an./tav/jha/