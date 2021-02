Fresenius und FMC kündigen Effizienzmaßnahmen an

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gesundheitskonzern Fresenius und seine größte Tochter Fresenius Medical Care (FMC) haben Maßnahmen zur Effizienzsteigerung auf den Weg gebracht, um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern. Wie die Fresenius SE bei Vorlage der Jahresergebnisse mitteilte, will der DAX-Konzern mit konzernweiten Initiativen sicherstellen, dass die Mittelfristziele erreicht werden können. Dazu soll die Kostenbasis dauerhaft gesenkt, künftige Wachstumsfelder ausgebaut und das Portfolio optimiert werden. Von diesen Maßnahmen verspricht sich Fresenius Ergebnisverbesserungen von jährlich mindestens 100 Millionen Euro nach Steuern und Minderheitenanteilen bis zum Jahr 2023. Die damit einhergehenden Aufwendungen bezifferte Fresenius für die Jahre 2021 bis 2023 mit durchschnittlich 100 Millionen Euro pro Jahr nach Steuern und Anteilen Dritter.

Die Dialyse-Tochter FMC legt ihrerseits das Effizienzprogramm "FME25" auf. Damit soll das Betriebsmodell transformiert, optimiert und die Digitalisierung beschleunigt werden. Bis 2025 will Fresenius Medical Care bis zu 500 Millionen Euro in "FME25" investieren, um die Kostenbasis nachhaltig zu verringern. "Das Unternehmen erwartet für jeden in 'FME25' investierten Euro eine nachhaltige Senkung der jährlichen Kosten und eine Verbesserung des operativen Ergebnisses um mindestens den gleichen Betrag bis 2025", hieß es.

