Fresenius will Beteiligung an Fresenius Medical Care auf 20% reduzieren

11.11.26 18:26 Uhr

DOW JONES--Fresenius setzt die Absenkung seiner Beteiligung an dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) fort. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er 13,4 Millionen FMC-Aktien bei institutionellen Investoren platzieren. Die Finanzbeteiligung werde nach Abschluss der Transaktion auf rund 20 Prozent von derzeit rund 25 Prozent reduziert. Der Platzierungspreis werde nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. In einer ersten nachbörslichen Reaktion zeigen sich Fresenius auf Tradegate mit einem kleinen Minus, während es für FMC um fast 3 Prozent nach unten geht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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