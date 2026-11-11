Fresenius will Beteiligung an Fresenius Medical Care auf 20% reduzieren
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DOW JONES--Fresenius setzt die Absenkung seiner Beteiligung an dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) fort. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er 13,4 Millionen FMC-Aktien bei institutionellen Investoren platzieren. Die Finanzbeteiligung werde nach Abschluss der Transaktion auf rund 20 Prozent von derzeit rund 25 Prozent reduziert. Der Platzierungspreis werde nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. In einer ersten nachbörslichen Reaktion zeigen sich Fresenius auf Tradegate mit einem kleinen Minus, während es für FMC um fast 3 Prozent nach unten geht.
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DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 12:27 ET (17:27 GMT)
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