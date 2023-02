Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Die Fresenius Medical Care-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 34,31 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius Medical Care-Aktie bei 34,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.416 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2022 auf bis zu 63,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 46,10 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,95 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,22 Prozent könnte die Fresenius Medical Care-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Fresenius Medical Care-Aktie im Durchschnitt mit 33,11 EUR.

Am 30.10.2022 legte Fresenius Medical Care die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.441,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.096,17 EUR ausgewiesen.

Fresenius Medical Care wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 21.02.2024.

In der Fresenius Medical Care-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

