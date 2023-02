Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Fresenius Medical Care konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 34,53 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 34,59 EUR. Bei 34,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.607 Fresenius Medical Care-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 63,66 EUR. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care-Aktie damit 45,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,06 Prozent würde die Fresenius Medical Care-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,11 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care am 30.10.2022. Es stand ein EPS von 0,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care noch ein Gewinn pro Aktie von 0,94 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.096,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.441,00 EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius Medical Care wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,84 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care-Büchern.

