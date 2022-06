Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Nachmittag mit Verlusten

Um 01.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 55,76 EUR ab. Die Fresenius Medical Care-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,76 EUR nach. Bei 56,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 158.194 Fresenius Medical Care-Aktien.

Am 15.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,62 Prozent. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,98 EUR. Abschläge von 9,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,71 EUR.

Am 04.05.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care mit einem Umsatz von insgesamt 4.548,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.210,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,03 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Fresenius Medical Care am 02.08.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care einen Gewinn von 4,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

