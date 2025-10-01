Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St macht am Mittwochmittag Boden gut
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 44,74 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 44,74 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 44,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 44,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.084 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 20,74 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,89 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 4,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|02.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
