Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Mittwochvormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 44,81 EUR.
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 44,81 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,71 EUR. Bisher wurden heute 9.760 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.
Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 20,55 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 28,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,89 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,74 EUR je Aktie.
