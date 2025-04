Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,61 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 45,61 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.327 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 40,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,54 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,17 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 5,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care (FMC) St möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,77 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

