Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care am Vormittag auf rotes Terrain

Die Fresenius Medical Care-Aktie notierte um 02.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 35,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 35,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care-Aktien beläuft sich auf 54.271 Stück.

Am 19.08.2021 markierte das Papier bei 69,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care-Aktie derzeit noch 49,31 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2022 auf bis zu 35,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 1,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,97 EUR an.

Fresenius Medical Care gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 4.548,00 EUR gegenüber 4.320,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Fresenius Medical Care am 01.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,69 EUR fest.

